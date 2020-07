Ciro Immobile ha raggiunto Lewandowski: ora è in vetta alla classifica della Scarpa d'Oro

Con la tripletta realizzata questa sera contro l'Hellas Verona, il centravanti della Lazio Ciro Immobile è salito a quota 34 gol in campionato e ha consolidato il suo primo posto in vetta alla classifica cannonieri della Serie A. Non solo: con questi tre gol il bomber biancoceleste ha raggiunto Robert Lewandowski in vetta alla classifica per la Scarpa d'Oro. Adesso per lui la ghiotta occasione di superarlo negli ultimi due match di campionato. Al terzo posto c'è l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo.