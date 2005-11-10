Cisse: "Aquilani mi ha dato tanto, farà una grande carriera da allenatore"
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Daniel Uccellieri
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10.11.2026 17:12Serie A
Il talento rossonero racconta la scelta di Catanzaro nel 2025 e ringrazia Aquilani per la fiducia ricevuta.
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Alphadjo Cisse, talento del Milan capace di segnare 8 gol con i rossoneri in questo avvio di stagione, convocato per la prima volta in nazionale maggiore dal CT Mancini, racconta in conferenza stampa l'esperienza dello scorso anno al Catanzaro:
"La scelta di Catanzaro nel 2025 è stata molto semplice, Polito e Aquilani mi volevano ed era la scelta giusta. Avevo bisogno di minutaggio".
Aquilani? Gli devo molto, mi ha trasmesso tanto e data molta fiducia. Sono dispiaciuto per lui, ma sicuramente farà una grande carriera da allenatore"
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