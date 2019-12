Cittadella, Iori: "Se la aggrediamo, la Fiorentina può andare in difficoltà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manuel Iori, centrocampista del Cittadella, parla così a Rai Sport prima della partita in casa della Fiorentina: "Siamo venuti qua per fare la nostra partita, al cospetto di una grande squadra. Sarà difficile ma proveremo ad aggredirli, cercando di rimanere nella loro metà campo e sfruttare il loro momento non brillante per giocarci le nostre carte. Se li aggrediamo possiamo metterli in difficoltà, rimanendo però corti e facendo ripartenze. Dall'altra parte ci sono giocatori superiori e dovremo essere bravi a non lasciargli troppo il pallino del gioco in mano".