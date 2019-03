Blindare con un nuovo contratto Nicolò Zaniolo è la priorità principale della Roma in chiave mercato. Sul giovane talento ex Fiorentina e Inter c'è però il fortissimo interesse di Manchester City e Real Madrid. Ecco allora che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma starebbe pensando, qualora arrivasse un'offerta clamorosa per la mezzala, a reinvestire i soldi della cessione per strappare alla Fiorentina Federico Chiesa.