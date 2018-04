City, Guardiola: "Abbiamo fatto di tutto per vincere. Ora testa al Liverpool"

Risultato finale: Manchester City-Manchester United 2-3

Delusione cocente per il Manchester City, ribaltato in casa 3-2 dallo United nel derby che poteva valere la matematica certezza del titolo. Un risultato che Pep Guardiola commenta così a Sky Sports: "Abbiamo fatto tutto quello che potevamo considerando che avevamo di fronte giocatori di qualità. Nel primo tempo pensavamo di avercela fatta, invece nella ripresa loro sono riusciti a recuperare. Siamo tristi per i nostri tifosi e giocatori, soprattutto per non aver festeggiato, ma ora dobbiamo pensare a martedì (la gara di ritorno con il Liverpool ndr). Le occasioni mancate? Il calcio è l'area, bisogna fare bene lì per fare risultato. Il rigore? Me l'hanno detto, ma non ho visto".

Sul cambiamento tra primo e secondo tempo, Pep aggiunge: "Sono successe tante cose, non possiamo negare la qualità dello United. Non credo che i miei giocatori abbiano perso la concentrazione dopo il 2-1, abbiamo cercato come sempre di attaccare. Magari nel finale avremmo potuto sfruttare meglio i calci piazzati, ma le intenzioni c'erano.".