City, PSG e Barça. Dominio nazionale, ma la Champions è altra cosa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Manchester City ed il PSG hanno dominato i rispettivi campionati, il Barcellona anche e presto potrà festeggiare con la certezza matematica in tasca. "La Premier/la Ligue 1/la Liga è il nostro obiettivo prioritario della stagione", è stato il leitmotiv sbandierato a più riprese da allenatori e giocatori, nonché dirigenti, delle varie squadre in questione. Certo, il campionato è da sempre il certificato di continuità di una squadra e la Champions 'solo' un meraviglioso sogno pendente da più di una variabile. Ma nel momento delle decisioni, quando i giocatori o gli allenatori devono scegliere una squadra piuttosto che un'altra, ecco che la Champions e la competitività nel massimo torneo continentale diventano fattori determinanti. E PSG, Manchester City e Barcellona, quest'anno, hanno decisamente fallito a livello europeo. I freschi campioni di Francia non sono andati oltre gli ottavi, fermandosi alla doppia sfida col Real. L'eliminazione del City è avvenuta ai quarti contro il Liverpool, squadra che in campionato è attualmente 17 punti sotto. Il Barcellona come noto è stato eliminato dalla Roma dopo che il sorteggio coi giallorossi era stato accolto come una sorta di 'facile scampagnata'.