© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Manchester City piomba sulle tracce di Paulo Dybala. Pep Guaridola, manager dei citizens, vuole l'attaccante argentino e lo scorso 27 gennaio - in occasione di Lazio-Juventus - sugli spalti dell'Olimpico c'era Ferran Soriano per seguirlo dal vivo.

Il calciatore, scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, anche in quella occasione s'è disimpegnato bene destando una buona impressione all'ad del City che porterà avanti i contatti anche nelle prossime settimana. Dybala, che in questo momento guadagna 7 milioni di euro netti a stagione, andrebbe via da Torino solo con una proposta d'ingaggio migliorativa e con un'offerta per il cartellino superiore ai 100 milioni di euro.

L'altra pista porta a Liverpool. La Juventus è infatti interessata a Momo Salah e dall'Inghilterra quest'oggi rilanciano la possibilità di una trattativa in cui verrebbe coinvolto anche l'ex Palermo.