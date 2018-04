City-United, tanti i derby di mercato in estate: c'è anche Jorginho

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna di Tuttosport scrive del derby di mercato tra Manchester United e City. I red devils e i citizens battaglieranno per Fred dello Shakhtar Donetsk, senza dimenticare l'interesse comune per Jorginho del Napoli. Ma non solo, perché José Mourinho e Pep Guardiola seguono anche il centrocampista Julian Weigl del Borussia Dortmund, così come l'ala destra giallonera Christian Pulisic.