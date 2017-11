CL Femminile, la Fiorentina regge un tempo. Poker Wolfsburg

© foto di Federico De Luca 2017

Gara molto equilibrata a dispetto delle attese nei primi dieci minuti di gioco con la Fiorentina che difende con ordine anche grazie ai ripiegamenti di Guagni e Vigilucci che spesso trasformano la linea a tre in una a cinque, e una Linari attenta a guidare la difesa e far valere il proprio fisico in mezzo. La prima occasione arriva per le viola con proprio la numero 5 a innescare l'azione che porta Bonetti a calciare dal limite mandando però alto sulla traversa, la risposta delle tedesche arriva poco dopo su azione d'angolo con Hansen che impegna Ohrstrom e poi Peter che calcia alto sulla traversa. Poco prima del 15° altra occasione per il Wolfsburg con Harder che da buona posizione calcia a lato della porta viola dopo una grande azione di Hansen. Il Wolfsburg galvanizzato delle occasioni alza il ritmo e chiude per lunghi tratti la Fiorentina nella sua metà campo, dalla quale esce per lanci lunghi alla caccia delle punte, senza però riuscire a trovare il modo di impensierire Ohrstrom almeno fino al 23° quando il centravanti Pajor viene servita in area e calcia a botta sicura trovando il portiere svedese della Fiorentina attenta alla respinta, il pallone arriva sui piedi di Hansen che però spara a lato di poco. Poco dopo ancora Ohrstrom protagonista con un'uscita bassa per anticipare la solita Pajor. La Fiorentina barcolla, ma non crolla nonostante la pressione delle tedesche si faccia sempre più forte e queste riescano ad arrivare al tiro con maggiore facilità rispetto all'avvio delle gara. Nel finale la Fiorentina prova a spezzare l'assedio in contropiede sfruttando sopratutto la corsia destra dove agisce Guagni anche se l'unica occasione risulta essere un tiro alto di Vigilucci. L'ultimo sussulto della prima frazione e del Wolfsburg con Maritz che spara su Ohrstrom da buona posizione dopo un'azione insistita in area di rigore.

Nella ripresa bastano però pochi minuti al Wolfsburg per passare : al terzo infatti le tedesche sfondano sulla destra con Pajor che serve Harder che però d buona posizione colpisce male, il pallone arriva però al mediano Gunnarsdóttir che, in posizione dubbia, da due passi non sbaglia e sblocca la gara. Passano neanche cinque minuti e il Wolfsburg raddoppia: Harder calcia dal limite e impegna Ohrstrom alla deviazione volante in angolo, dal corner palla ancora alla danese che mette all'angolino dove il portiere viola non può arrivare. La Fiorentina crolla sotto i colpi del Wolfsburg che aperta una falla in avvio di ripresa nella diga viola ora inizia a tracimare: al 60° Maritz sfonda a destra e mette in mezzo, il cross non viene allontanato, ma non abbastanza con la sfera arriva alla Gunnarsdottir libera di battere a rete e realizzare la personale doppietta. La Fiorentina ha però una fiammata d'orgoglio con Bonetti che va via in velocità e serve in profondità Caccamo, l'attaccante resiste alla carica e va al tiro costringendo Schult alla parata di piede. Al 73° arriva però anche il poker delle tedesche con la solita azione sulla corsia destra che produce il colpo di testa di Popp a centro area, palla sul palo e poi carambola sfortunata sui piedi di Ohrstrom che firma l'autorete. Il finale di gara vede il Wolfsburg andare alla ricerca del quinto gol e la Fiorentina che incassa come un pugile all'angolo che non si arrende al ko tecnico. Diverse le occasioni per le ospiti che però non trovano la precisione per battere ancora Ohrstrom, fra le più positive nonostante le quattro reti incassate.

Finisce con un punteggio severo, ma che poteva essere anche più largo, la gara del Franchi con la Fiorentina praticamente eliminata dalla massima competizione europea e il Wolfsburg che ribadisce la sua voglia di essere ancora protagonista in Champions.

Di seguito il programma e i risultati delle gare d'andata degli Ottavi di finale della Champions League Femminile:

Kazygurt-Lione 0-7 (5°, 19° Rig., 73°, 90° Hegerberg, 44° Abily, 47° Majri, 75° Le Sommer)

Brescia-Montpellier 2-3 (8°, 37° Girelli; 30° Blackstenius, 42° Cayman, 58° Sembrant)

Gintra-Barcellona 0-6 (36° Bonmati, 44°, 57° Mariona, 68° Duggan, 82° Garcia, 89° Andonova)

Sparta Praga-Linkoping 1-1 (47° Strom; 54° Hurtig)

Fiorentina-Wolfsburg ore 0-4 (48°, 60° Gunnarsdóttir, 54° Harder, 73° aut. Ohrstrom)

Chelsea-Rosengard 20:05

Kvinner-Manchester City (09/11)

Stjarnan-Slavia Praga (09/11)