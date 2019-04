© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I dieci gol di Gervinho. Gli otto di Inglese. I tre di Bruno Alves. Ventuno dei trentuno gol stagionali del Parma non ci saranno oggi nella gara contro il Frosinone. Un'emergenza assoluta per Roberto D'Aversa che ha una lista d'indisponibili lunghissima. Gli mancheranno oltretutto tre dei dieci giocatori più presenti in stagione, ovvero quelli sopra citati. Un'emergenza assoluta e inattesa, con le sorti dell'attacco che almeno secondo le previsioni attuali saranno nei piedi di Luca Siligardi, indubbiamente il più titolare di chi scenderà in campo. 1330 minuti in Serie A 2018/2019 e una rete. Il problema è che poi dovrebbe esserci Mattia Sprocati, solo 114 minuti in questo campionato ma un gol e al centro uno tra Nicolas Schiappacasse, la miseria di 28 minuti in campo, e Fabio Ceravolo, una marcatura in 700 minuti. L'emergenza spesso porta i giocatori e i sostituti a dare il 110%, contando inoltre pure il forfait di Jonathan Biabiany. E' l'amalgama quella che mancherà, occasione grassissima per il Frosinone. A meno che l'esuberanza e la voglia del tridente odierno non abbia la meglio.