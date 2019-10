Clamoroso a San Siro: Gervinho la ribalta. Inter-Parma è 1-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Clamoroso a San Siro. Il Parma ribalta in una manciata di minuti la partita contro l'Inter e passa in vantaggio grazie a Gervinho. Decisivo in negativo ancora una volta Brozovic, che lascia passare ingenuamente un pallone sulla destra che finisce sui piedi di Karamoh. Il francese avanza fino al limite e serve l'involato Gervinho che calcia di prima e batte Handanovic. Al minuto 30 Inter-Parma è 1-2.