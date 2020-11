Clamoroso a San Siro: Vidal chiede rigore, non lo ottiene e viene espulso per proteste

vedi letture

Clamoroso a San Siro. Al 33’ della sfida col Real Madrid, sotto 1-0, l’Inter resta in 10 a causa dell’espulsione di Arturo Vidal. Il rosso arriva in circostanze particolari: i nerazzurri protestano per un penalty non concesso dall’arbitro Taylor proprio per presunto fallo di Varane sul cileno. Lo stesso Vidal si presenta davanti all’arbitro inglese per protestare e viene ammonito. La furia del centrocampista però non si placa, le proteste continuano e Taylor gli sventola in faccia il doppio giallo che porta al rosso.