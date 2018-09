Clamoroso a Valencia: espulso Ronaldo al 30'. CR7 in lacrime

© foto di www.imagephotoagency.it

Clamoroso a Valencia: Cristiano Ronaldo è stato espulso al 30' del primo tempo. L'arbitro, dopo essersi consultato con l'addizionale, ha estratto il rosso nei confronti dell'attaccante portoghese in seguito a un contatto con l'ex interista Murillo. Non è chiara la dinamica dell'episodio: CR7 e il difensore colombiano si scontrano in area, ma non sembra esserci una condotta violenta che giustifichi la sanzione. Ronaldo, incredulo, esce addirittura in lacrime dal campo: per lui è la prima espulsione in Champions in carriera dopo 154 partite.