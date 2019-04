© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Che gol di Emanuel Vignato! Il ChievoVerona è in vantaggio all'Olimpico di Roma, grazie ad un destro violento e preciso che fa passare in vantaggio i veronesi contro la Lazio. Il giovanissimo attaccante gialloblù, classe 2000, riceve al limite dell'area e fredda Strakosha. Ma non è finita qui: palla persa immediatamente dopo la battuta del calcio d'avvio, cross al centro e colpo di testa di Hetemaj che consente ai clivensi di raddoppiare immediatamente. Diventa difficilissimo per la Lazio, sotto 0-2 e di un uomo. Olimpico ammutolito, mai i tifosi si sarebbero aspettati uno scenario di questo tipo.