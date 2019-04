© foto di www.imagephotoagency.it

Clamoroso allo Stadium: a meno di mezz'ora dalla fine l'Ajax si porta in vantaggio ai danni della Juventus. Il 2-1 degli olandesi porta la firma di Matthjis De Ligt: l'obiettivo di mercato bianconero su calcio d'angolo stacca tutto solo tra Bonucci, Rugani ed Alex Sandro. Stoccata di testa perfetta, Szczesny battuto: in questo momento i bianconeri sarebbero fuori e l'Ajax in semifinale di Champions.