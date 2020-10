Clamoroso autogol del Parma, l'Udinese passa in vantaggio: 2-1 al Friuli

L'Udinese ribalta la partita al Friuli grazie ad un clamoroso autogol del Parma: è Simone Iacoponi a spingere la palla in rete, ma l'errore inspiegabile è di Jasmin Kurtic, il quale sbaglia un facile disimpegno difensivo e serve l'avversario Pereyra. L'argentino ringrazia, entra in area e crossa teso, con il difensore ducale che tocca e spiazza Sepe nel tentativo di non far pervenire la palla ad Okaka.