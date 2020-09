Clamoroso Barcellona: Koeman non può ancora sedersi in panchina per colpa... di Setien

vedi letture

Clamorosa novità riguardante il Barcellona rilanciata da Cadena COPE e riguardante il tecnico Ronald Koeman, già al centro di diverse polemiche a causa dei casi Messi, Suarez e Vidal. In particolare l'emittente spiega che per il momento il tecnico olandese non può sedersi sulla panchina blaugrana in partite ufficiali (oggi il Barça ha sfidato il Girona in amichevole e Koeman era regolarmente in panchina). Il motivo è presto detto: la RFEF, federazione spagnola, non ha ancora potuto dare il via libera visto che il Barcellona ha ancora sotto contratto Quique Setien. L'ex allenatore, o quello che dovrebbe essere tale, non ha infatti trovato l'accordo per la rescissione: il club sta cercando di mediare, ma l'intenzione di Setien è quella di ottenere per intero lo stipendio di un anno, ovvero quello che ancora lo lega alla società catalana. Il tempo non manca, visto che il Barcellona farà il suo esordio in Liga solo il 27 settembre contro il Villarreal. In questo lasso di tempo, però, il club dovrà trovare un difficile accordo con Setien che non sembra avere intenzione di fare sconti.