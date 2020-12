Clamoroso dalla Croazia: Mandzukic starebbe per firmare un contratto con l'Osijek in patria

Notizia clamorosa che arriva direttamente dalla Croazia: Mario Mandzukic starebbe per firmare un contratto di due anni e mezzo con l'Osijek. La formazione, spiega tPortal, è allenata da Nenad Bjelica e starebbe preparando il trasferimento più clamoroso forse della storia del campionato croato. Secondo quel che arriva dalla Croazia, peraltro, quella che sembrava una storia di fantascienza sta assumendo ora dei contorni più concreti. E il trasferimento sembra reale e possibile.

I dettagli L'Osijek è disposto a offrirgli un milione e mezzo di euro a stagione, sarebbe il più grande contratto di un calciatore nella storia dell'Hrvatski Telekom Prva liga. Mandzukic potrebbe, stando a quanto scrivono i media croati, firmare un contratto per due stagioni e mezzo, fino a giugno 2023. In caso di possibile e clamorosa fumata bianca, Mario Mandžukić tornerebbe in Croazia, in patria, nella sua Slavonia, da cui ha preso il via il mondo del calcio.