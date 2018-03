Clamoroso dalla Spagna: Dybala avrebbe trovato l'accordo con l'Atletico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Clamorosa bomba dalla Spagna riguardante Paulo Dybala. Secondo quanto riportato dai colleghi di Onda Cero e Antena 3 la Joya avrebbe un accordo con l'Atletico Madrid per i prossimi 5 anni. Secondo la fonte, il fratello Gustavo nelle scorse ore ha incontrato e definito il principio di accordo con Andrea Berta, uomo mercato dell'Atletico consapevole delle difficoltà nel trattenere Griezmann in estate. Mancherebbe tuttavia l'accordo con la Juventus, che per lasciar partire Dybala vorrebbe una cifra vicina ai 100 milioni più il cartellino di Stefan Savic. Una notizia che per il momento non trova conferme ma che in Spagna, e non solo, sta facendo molto discutere.