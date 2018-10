Clamoroso dalla Spagna: Milan vicino a Cristiano Ronaldo lo scorso anno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Interessante retroscena di mercato, quello raccontato da El Mundo. Un'estate prima della Juventus, era stato il Milan a tentare il grande colpo Cristiano Ronaldo. I rossoneri ci avevano provato insieme a Manchester United e Paris Saint-Germain, offrendo a CR7 ben 150 milioni di euro in cinque anni. L'ex dg Marco Fassone portò avanti in prima persona la transazione, ma alla fine il campione decise di restare al Real Madrid. Un appuntamento con la Serie A soltanto rimandato però a quest'anno, quando la Vecchia Signora è riuscita a convincere tutte le parti in causa con un'operazione stellare.