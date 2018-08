Clamoroso Halilovic: per il MD potrebbe già dire addio al Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nuovo crack del calcio croato o eterna promessa? L'arrivo di Samu Castillejo e di Diego Laxalt al Milan rischia, di fatto, di chiudere tutti gli spazi in rossonero ad Alen Halilovic. Ventiduenne, secondo il Mundo Deportivo l'entourage del giocatore sarebbe in contatto con Girona ed Espanyol. Halilovic vorrebbe già lasciare Milano per trovare una piazza dove giocare. Le due di Liga sono già interessate e in contatto anche con il Milan per quello che sarebbe un addio clamoroso e repentino.