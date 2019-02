"Clamoroso Hamsik, niente Cina!" I titoli a caldo dei quotidiani online

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questi alcuni dei titoli a caldo delle testate online dopo il clamoroso mancato passaggio di Marek Hamsik al Dalian Yifang.

TuttoNapoli.net Incredibile La SSC Napoli annuncia: "Abbiamo deciso di soprassedere alla cessione di Hamsik! Cinesi non rispettano le modalità di pagamento pattuite!

Il Mattino Clamoroso! De Laurentiis annuncia: ​«Non c'è intesa, Hamsik resta a Napoli»

Il Roma Clamoroso, Hamsik non va più in Cina: resta al Napoli. L'annuncio sul profilo Twitter della squadra: le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi.

Sportmediaset Napoli, salta la cessione di Hamsik in Cina. Il Calcio Napoli "ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedentemente raggiunt.

Corriere Dello Sport Clamoroso: Hamsik resta al Napoli! Niente Cina per il capitano: non c'è accordo con il Dalian