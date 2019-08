Secondo quanto riportato dalla BBC la Juventus ha deciso di non cedere più Paulo Dybala. Il Tottenham a questo punto ha sei ore di tempo per correre ai ripari. Nel frattempo Giovani Lo Celso è arrivato a Londra per sostenere le visite mediche.

BREAKING: Tottenham’s proposed move for Paulo Dybala is OFF after Juventus ultimately decided not to sell the 25-year-old Argentina forward #THFC #Juve

