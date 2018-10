Clamoroso Telegraph: offerta per Bolt dall'Europa, indizi portano al Milan

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Non ha ancora un vero e proprio contratto da calciatore, ma la voce che arriva dall'Inghilterra su Usain Bolt è davvero clamorosa. Il giamaicano classe '86, secondo il Daily Telegraph, a gennaio potrebbe sbarcare in Italia per legarsi al Milan di Gennaro Gettuso. Attualmente l'ex velocista si allena in Australia con i Central Coast Mariners, mentre il suo agente ha raccontato al tabloid di aver ricevuto un’offerta di due anni con opzione per il terzo da un club che gioca in Europa, in particolare nel sud dell'Europa. Il nome della Società in questione non è stato svelato, ma l'agente Tony Rallis ha dichiarato anche che ha cambiato proprietà da poco, che punta a qualificarsi alla prossima Champions League, che è ai vertici nel proprio campionato e che nei prossimi mesi disputerà la finale di coppa nazionale (il 13 gennaio il Milan sfiderà la Juventus in Supercoppa italiana, ndr). Tre indizi, dunque, potrebbero costituire una prova. Tra l'altro, ad unire il Milan e il Bolt c'è anche lo sponsor tecnico: la Puma, che potrebbe favorire l'eventuale affare.