Durissimo comunicato del River Plate: il club argentino si rifiuta di giocare la finale di Copa Libertadores a Madrid. Il club osteggia così in modo ufficiale la decisione della Conmebol perché "le operazioni di sicurezza e controllo al di fuori dello stadio non sono in alcun modo responsabilità del club. Più di 66.000 persone presenti allo stadio hanno aspettato pazientemente per circa otto ore sabato e sono tornate allo stadio per la seconda volta domenica. A quegli stessi spettatori viene ora negata - in modo ingiustificato - la possibilità di assistere allo spettacolo, in virtù dell'evidente differenza di costi e della distanza propria del luogo prescelto. È incomprensibile che il più importante classico del calcio argentino non possa svilupparsi normalmente nello stesso paese che nei giorni in cui si svolge un G20. Il calcio argentino nel suo insieme e l'Associazione calcistica argentina (AFA) non possono e non devono permettere a un pugno di violenti di ostacolare lo sviluppo del Superclásico nel nostro paese".