Clamoroso in Francia. Bloccate retrocessioni Amiens e Tolosa, prossima Ligue 1 a 22 squadre?

Clamoroso colpo di scena in Ligue 1, in Francia, nelle scorse ore. Governo e federazione, nel bel mezzo dell’epidemia, avevano deciso di interrompere massimo campionato transalpino congelando la classifica, assegnando il titolo al PSG e i vari piazzamenti secondo la graduatoria del momento. Gli effetti principali di questa decisione erano ricaduti anche su Amiens e Tolosa, le due squadre indicate come retrocesse. I ricorsi non avevano tardato e ieri il Consiglio di Stato ha dato ragione alle due società annunciando la sospensione delle retrocessioni, pur convalidando la classifica finale ed il titolo al PSG.

Ligue 1 a 22 squadre? Il problema adesso riguarda il prossimo campionato. Perché se è vero che Amiens e Tolosa resteranno in Ligue 1, è altrettanto chiaro come le promozioni di Lorient e Lens nella massima divisione francese siano da considerarsi valide a tutti gli effetti. Da qui l’idea di passare dalle attuali 20 squadre a 22, almeno per il prossimo anno. Una decisione difficile da prendere, in un senso o nell’altro (il Lione è fortemente contrario), che la LFP esaminerà nel dettaglio solo il prossimo 30 giugno.