Clamoroso in Messico. Rubata (e ritrovata) la coppa dell'Europa League

© foto di Federico De Luca

Spiacevole disavventura per... l'Europa League. Intesa come coppa e non come competizione. Il trofeo della seconda coppa continentale infatti in questi giorni sta viaggiando per il Messico per un tour promozionale e nella giornata di ieri, secondo quanto riportato dai media messicani, è stata rubata mentre era a bordo di un furgone a Guanajuato. Le autorità messicane, poco dopo, hanno però annunciato il ritrovamento tramite Twitter.