Clamoroso in Spagna: Lopetegui a rischio alla vigilia del Mondiale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La notizia del suo incarico come prossimo allenatore del Real Madrid ha mandato su tutte le furie il presidente della Federazione spagnola Luis Rubiales e la clamorosa notizia che rimbalza in questi minuti è che Julen Lopetegui è a rischio esonero a due giorni dalla prima partita del Mondiale della Spagna contro il Portogallo. Lo stesso Rubiales, ha pensato in un primo momento di cacciare il ct ma i suoi consiglieri stanno cercando di convincerlo a lasciarlo al suo posto. Alle 10.30 ci sarà una conferenza stampa alla quale avrebbe dovuto partecipare anche il presidente ma secondo quanto riportato da Gazzetta.it pare che abbia rinunciato.