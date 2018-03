Clamoroso Inter: Sabatini avrebbe chiesto la rescissione a Suning

Clamorosa indiscrezione riguardante l'Inter ed in particolar modo il coordinatore dell'area tecnica di Suning Walter Sabatini. Secondo Gazzetta.it l'uomo mercato avrebbe chiesto, due settimane fa, la risoluzione del contratto al gruppo Suning. I motivi, si legge, non sono noti ma tutto sarebbe riconducibile alle difficoltà incontrate nel muoversi con autonomia sul mercato. Particolarmente burrascoso il mercato di gennaio quando da Nanchino sono arrivati gli stop alle operazioni Ramires, Pastore e Texeira. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro fra le parti anche perché Suning non si è ancora espressa in merito.