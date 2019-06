© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il quotidiano La Stampa fa il punto sulla difesa della Juventus del prossimo anno e spiega come possa materializzarsi un clamoroso ritorno in bianconero di Mehdi Benatia dopo la cessione dello scorso gennaio all'Al-Duhail.

L'addio di Allegri e la prossima difesa - Nei mesi scorsi Benatia aveva deciso di lasciare Torino a causa di un rapporto non proprio cordiale con Allegri, ma ora che il tecnico livornese ha fatto le valigie esistono i margini per un ritorno. Con Chiellini che andrà gestito proprio come questa stagione, Bonucci e Rugani, Benatia andrebbe a completare un reparto di cui farà parte anche uno fra Demiral e Romero. Nelle scorse settimane era stata sondata la pista Stefan Savic, ma le alte richieste dell'Atletico hanno fatto abbandonare la pista e tornare prepotentemente in corsa il marocchino.