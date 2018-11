Clamoroso Man.City: 755 milioni totali per portare Messi da Guardiola

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Un'offerta faraonica. Cifra pazzesche: El Mundo, quotidiano politico spagnolo, nella sua sezione sport racconta che Pep Guardiola ha pronta una proposta da capogiro per portare Lionel Messi al Manchester City. I contatti sarebbero già in corso tra il consigliere delegato dei Citizens, Ferran Soriano, e il padre del giocatore, Jorge Messi. 250 milioni di euro per la clausola del calciatore nelle casse del Barcellona, 250 netti per cinque anni di contratto al giocatore e altri 50 al padre del ragazzo per convincerlo. Pep Guardiola è sceso in campo per convincere la proprietà del club a spendere 755 milioni totali per il giocatore.