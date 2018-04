Clamoroso Messi: in questa stagione ha guadagnato 126 mln di euro

Leo Messi il giocatore più pagato nella stagione 2017/18. Lo rivela il quotidiano francese France Football, che con un lungo dossier rende note cifre e voci di guadagno per la pulce argentina.

Calcolato al lordo, il guadagno del numero 10 del Barcellona nella stagione che va verso la conclusione è stato di 126 milioni di euro, molto di più di Cristiano Ronaldo che in questa stagione ha incassato 94 mln. Di seguito la top five.

I 5 giocatori più pagati al mondo (cifre al lordo)

1. Lionel Messi: 126 milioni di euro

2. Cristiano Ronaldo: € 94m

3. Neymar: 81,5 milioni di euro

4. Gareth Bale: 44 milioni di euro

5. Gérard Piqué: 29 milioni di euro.