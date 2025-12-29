Clamoroso Napoli! Emissari sudamericani spingono per il prestito del baby Mastantuono

Il mercato di gennaio del Napoli potrebbe aprirsi con un botto. Il club partenopeo avrà il così detto “saldo zero” ovvero che per gli acquisti dovrà spendere quanto, o meno, incasserà dalle cessioni. Servirà dunque molta oculatezza nell’andare a scegliere i profili giusti e soprattutto con la formula più consona per evitare poi partenze eccellenti. Ci saranno tante situazioni da valutare in un organico che, come ha spesso sottolineato Conte, necessita di qualche ritocco.

E la voce clamorosa che arriva dalla Spagna, riporta l’edizione odierna de Il Mattino, vedrebbe addirittura gli azzurri mettere nel mirino il baby del Real Madrid Franco Mastantuono. Emissari sudamericani, si legge, avrebbero proposto agli azzurri il prestito del 18enne argentino, L’operazione, va sottolineato, non è per niente semplice anche se, conclude il quotidiano, potrebbe essere molto affascinante.