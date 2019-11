Sempre più caotica la situazione in casa Napoli. Secondo quanto riporta Sky Sport, non sarebbe confermata la notizia dell'autorizzazione della società all'interruzione del ritiro; la decisione, ìnvece, sarebbe stata presa autonomamente dalla squadra. A fine partita c'è stato uno scambio di vedute piuttosto acceso, con i senatori che rivendicavano il diritto di rientrare a casa. Il club è rimasto sui propri passi e questo non è andato giù ai giocatori. In pratica si può parlare di un vero e proprio ammutinamento.