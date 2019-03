© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo i nomi di Allegri, Pochettino, Low o Klopp. Florentino Perez già da prima dell'eliminazione del Real Madrid dalla Champions League per mano dell'Ajax s'è attivato per provare a riportare sulla panchina del Real Madrid Zinedine Zidane, opzione anche per la Juventus 2019/20.

I motivi dei divorzio maturato la scorsa estate - si legge su 'Marca' - sono da ricercare in una rivoluzione della rosa che la società non ha voluto mettere in atto. Ma adesso la situazione è diversa, e la rifondazione del Real Madrid potrebbe essere sfida affascinare per il tecnico francese che ha ancora tutti i suoi figli che vivono a Madrid e giocano nel Real.