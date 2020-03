Clamoroso, possibile sospensione del campionato: Parma-SPAL rinviata di 30 minuti

Non è sicuro che si giochi al Tardini, per l'anticipo di Parma-SPAL. Il ministro dello sport sta valutando di sospendere il campionato - con le riserve già sedute in panchina e i giocatori pronti a entrare in campo - e quindi la sfida è in dubbio e rinviata di (almeno) trenta minuti. La decisione avverrà entro le 13, ma il campionato rischia di essere sospeso a tempo indeterminato.