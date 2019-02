© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Clamorosa indiscrezione lanciata questa mattina dal quotidiano 'La Repubblica': Franco Baldini, consulente del presidente della Roma James Pallotta, negli scorsi giorni ha cenato a Londra con Maurizio Sarri, attuale allenatore del Chelsea, e ha offerto al manager dei blues la panchina giallorossa per la prossima stagione.

Il divorzio a fine stagione tra la società capitolina e Eusebio Di Francesco - si legge - appare molto probabile e con lui potrebbe andar via anche il direttore sportivo Monchi. Ecco perché Baldini si sta muovendo per ricostruire la squadra per il prossimo anno e in questo senso Sarri, che a Londra potrebbe non concludere la stagione, è il primo obiettivo.