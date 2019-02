© foto di Federico De Luca

Clara Mondonico, figlia di Emiliano Mondonico, storico doppio ex di Torino e Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida dell'Olimpico: "È emozionante essere qui, è stato emozionante ricevere la maglia del Toro con il suo nome. Queste non sono squadre qualsiasi per noi, sono state la nostra famiglia e continueranno ad esserlo. Lui era un gigante come uomo e papà, per questo squadre che non si vogliono bene sul campo sono unite dalla passione per mio padre, questo per me è un orgoglio. Un mix tra queste due formazioni probabilmente gli sarebbe piaciuto, ma lui non era un mix, era bianco o grigio perché nero non si può dire, va bene così. Sono due squadre forti, che hanno tanta voglia. Oggi è una partita importante, per me lo è perché so che lui è qua e la sta guardando".