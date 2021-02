Classifica dei premi di Champions League dal 1992: Juve prima, Roma seconda e Milan solo terzo

vedi letture

Interessante infografica de La Gazzetta dello Sport sui milioni guadagnati dai club italiani dai premi UEFA per la Champions League in quasi 30 anni dal 1992-93. La Juventus è la prima delle italiane (quarta globale) per premi con 893,5 milioni di euro, la Roma sorprendentemente seconda con 434 (quattordicesima nel mondo). Le altre sono Milan, con 409 milioni, Inter con 399,3 e Napoli per 274,9. La Lazio è quarantesima globalmente con 117,3 milioni, l’Atalanta cinquantunesima con 90, la Fiorentina al posto sessantatré con 55,6, poi Udinese e Parma, mai entrate nei gironi.