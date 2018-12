Classifica del gruppo F: Milan out, Olympiacos avanti grazie alla diff.reti

© foto di PHOTOVIEWS

Il Milan saluta clamorosamente l’Europa League. La formazione rossonera è stata sconfitta ad Atene per 3-1 dall’Olympiacos, che può festeggiare il pass per i sedicesimi in virtù della miglior differenza reti generale (11 gol fatti e 6 subiti contro i 12 fatti e 9 subiti dal Milan). Fa festa anche il Betis Siviglia, senza vittoria a Dudelange ma al comando del raggruppamento. Questi i risultati di serata:

Dudelange-Betis 0-0

Olympiacos-Milan 3-1 - 60’ Cissè (O), 70’ aut. Zapata (O), 72’ Zapata (M), 81' Fortounis (O)

Questa la classifica finale:

Betis 12

Olympiacos 10

Milan 10

Dudelange 1

- Il Betis, prima forza del girone, sarà testa di serie nel sorteggio di lunedì a Nyon.