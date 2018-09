Classifica investimenti 2010-2018: City 1°, Juventus prima delle italiane

© foto di Imago/Image Sport

Il CIES Football Observatory ha fatto il punto sugli investimenti fatti dai club di calcio dal 2010 al 2018 per i cartellini dei calciatori. Per distacco, il Manchester City è la società che ha speso più soldi in questi anni. Seguono il Chelsea e il Barcellona. La Juventus, che si trova al sesto posto, la prima delle italiane. Di seguito il dato.