Classifica miliardari cinesi, precipita Zhang Jindong: dal 15esimo posto del 2019 al 40esimo

vedi letture

Crolla la posizione in classifica di Zhang Jindong nella classifica dei miliardari cinesi più ricchi. Nella classifica stilata da Hurun, gruppo editoriale con sede a Shanghai, il fondatore di Suning è al 40esimo posto con un patrimonio stimato in 15 miliardi di dollari.

Come riporta 'Calcio e Finanza', un anno fa Zhang Jindong era al 15esimo posto e adesso ha perso 25 posizioni perché il suo patrimonio è cresciuto 'solo' del 2% rispetto al 2019, non a sufficienza per tenere testa agli altri paperoni cinesi.

Jack Ma, co-fondatore di Alibaba, si conferma per il terzo anno al vertice con una fortuna di 59 miliardi di dollari.