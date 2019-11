Classifica, ranking e le 'seconde linee': ecco l'importanza di Lazio-Cluj

Fonte: Dall'inviato a Roma

Classifica alla mano, servirebbe un’impresa alla Lazio per raggiungere i sedicesimi di finale di Europa League. Celtic primo a 10, Cluj secondo a 9, Lazio poi a 3 e Rennes ultimo a 0. I rumeni, con un punto in due partite, passeranno il turno e la squadra di Inzaghi potrà solo rimpiangere la (deludente) stagione europea. Ma tempo al tempo, perché domani all’Olimpico i biancocelesti dovranno pensare soltanto a vincere contro il Cluj in una gara ricca di significati e spunti. Detto della classifica, battere il Cluj darebbe un’ulteriore spinta al morale di un gruppo reduce già da 5 vittorie consecutive in campionato. Farebbe stare lo spogliatoio sempre “sul pezzo”, come si dice, senza che mai venga staccata la spina, che invece dovrà sempre rimanere attaccata nel prossimo mese che culminerà con la Supercoppa italiana il 22 dicembre. Vincere aiuta a vincere. In più un successo sarebbe importante per il ranking UEFA, oltre che per l’immagine della Lazio a livello europeo, che quest’anno è molto in chiaroscuro.

Le attenzioni più importanti però saranno rivolte a quei calciatori che finora hanno avuto meno spazio. Sono loro che dovranno dare un senso alla gara di giovedì. Partendo dalla difesa, Vavro è chiamato un’altra volta a dimostrare il suo valore. Non ha iniziato bene, ha avuto tante difficoltà a partire dal ruolo, perché Inzaghi l’aveva sempre provato sul centro destra. Da un paio di gare, invece, l’ha messo al centro del terzetto arretrato e lo slovacco ha fatto registrare dei progressi. Domani sono attesi solo passi in avanti, non indietro. Gli altri due nomi sottolineati sono quelli di Jony e Cataldi. Dopo il ritorno di Lukaku, lo spagnolo è scivolato dietro nelle gerarchie ma contro il Cluj avrà una grande occasione di mettersi in mostra. Tecnicamente è molto valido, ma fisicamente e tatticamente è apparso molto indietro. Discorso diverso per Cataldi ancora alla ricerca della continuità. “Sta crescendo in modo esponenziale”, ha detto Inzaghi, che nell’ultimo mese l’ha buttato più volte nella mischia, avendo sempre risposte positive. Con l’Atalanta è entrato sullo 0-3, contribuendo per la rimonta finale (3-3). A Glasgow nel finale è andato vicino al gol del pareggio con un missile terra area, salvato miracolosamente dal portiere avversario. Con il Torino e il Milan ha fatto bene, tanto che prima della sosta con il Lecce ha sostituito Leiva nell'ultima mezz'ora di gioco, quando il parziale era bloccato sull'1-1. Il tecnico, la società e i compagni si fidano di lui, che dovrà scegliere da che parte stare: se fare il salto in avanti o se rimanere un talento incompiuto. E magari perché no i tifosi della Lazio potrebbero scoprire pedine come Adekanye e André Anderson, su cui ancora pende l'alone di mistero.