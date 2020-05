Claudio Marchisio: "Icardi alla Juventus lo vedrei bene. Troverebbe l'ambiente adatto"

vedi letture

Claudio Marchisio vedrebbe di buon occhio il trasferimento di Mauro Icardi alla Juventus. E' una possibilità qualora, in questi giorni, Inter e Paris Saint-Germain non dovessero trovare un accordo per la sua permanenza a Parigi. Un'idea che per ora resta sullo sfondo, ma potrebbe tramutarsi in trattativa concreta nelle prossime settimane: "Lo vedrei bene perché è un grandissimo giocatore che ha ancora grandi margini di crescita - ha detto Marchisio a 'Fanpage.it' -. Di certo troverebbe troverebbe l'ambiente adatto. Bisognerà però vedere come sarà il mercato dopo questo stop. Penso che sarà un'estate intensa per tutti i dirigenti".