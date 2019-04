© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'esperienza di Claudio Ranieri lo porta a sapere cosa dire. Come farlo. Magari non è stato così dopo la gara contro la SPAL, perché il j'accuse fatto ai suoi ragazzi si è poi trasformato in un harakiri per gli impegni successivi. Però, inciampi esclusi, il Tinkerman è tecnico scafato che sa cosa sottacere, cosa far intendere e cosa sottolineare. Ha spiegato, e non, oggi in conferenza stampa sull'alternanza dei portieri. "Mirante ha fatto bene e penso di confermarlo. Cambiare spesso non è positivo, sono sempre restio a fare sempre avvicendamenti nel ruolo di portiere. Olsen continua comunque ad avere la mia fiducia ma non posso mettere un portiere diverso in ogni partita". Riassunto, fuor di metafora, la verità non detta è che Claudio Ranieri ha bocciato Robin Olsen. Non per sempre, magari, ma adesso è la riserva del dodicesimo. 8,5 milioni di euro versati al Copenhagen più 3,5 variabili al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali del giocatore, per adesso, non sono stati ripagati. La nostalgia per Alisson aumenta nella Capitale, così come la consapevolezza che la mossa di cambiare era necessaria. Dentro Mirante e la sua esperienza, almeno per una gara. Intanto per due, "perché cambiare spesso non è positivo", ha spiegato Ranieri. Che con quel ma ha già bocciato lo svedese.