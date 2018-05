Clausola, corte serrata e Bernabeu: così la Juve ha convinto Emre Can

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola racconta i retroscena del colpo Emre Can per la Juventus. La clausola rescissoria che sarà inserita nel contratto del giocatore in arrivo dal Liverpool è un unicum nella storia del mercato bianconero ma è stata condizione indispensabile per chiudere l'affare. La Juventus ha poi convinto il giocatore con una corte lunga oltre un anno, visto che la scorsa estate era partita un'offerta da 35 milioni per prenderlo nonostante un anno dalla scadenza e anche il valore dimostrato in Europa hanno conquistato Emre Can. Che è pronto a essere, ufficialmente, un giocatore della Juventus.