Clausole pericolose. Pellegrini-Manolas, Monchi ha sei mesi di tempo

E' giunta l'ora di accelerare. Di cambiare marcia perché con questi contratti Lorenzo Pellegrini e Kostas Manolas rischiano seriamente di andar via. Non a gennaio, quando le clausole non saranno attive, ma a giugno. In una sessione estiva di calciomercato che, allo stato attuale delle cose, vedrà i due calciatori inserirsi nei discorsi di calciomercato a prezzi già fissati: 30 milioni di euro per il centrocampista ex Sassuolo e 36 mln per il centrale di difesa ellenico.

Per entrambi la situazione è delicata perché le clausole non rispecchiano i valori di mercato che ci sono in giro. Pellegrini ha un accordo fino al 2022 e un ingaggio da circa due milioni di euro netti a stagione. Un accordo stipulato più di un anno fa, quando il calciatore classe '96 non era ancora uno dei pilastri della Roma e il trequartista preferito di Eusebio Di Francesco. E' stato riacquistato dal Sassuolo per 10 milioni di euro, ma già adesso vale più del triplo. La Roma lo sa, Monchi pure. E arrivare con questa situazione alla prossima estate vorrebbe dire esporsi al corteggiamento di tutte le big europee. Juventus compresa.

Discorso simile per Kostas Manolas, la cui clausola è un po' più alta: 36 milioni di euro. Anche lui però vale di più, è uno dei migliori difensore della Serie A e ha mezza Europa che bussa costantemente alla porta del suo procuratore.