Clement: "Il miglior Brugge visto in Champions. Con la Lazio avremmo potuto vincere"

Philippe Clement, allenatore del Brugge, commenta il pari contro la Lazio: "Esco dal campo con sentimenti contrastanti, contento di quello che hanno portato i miei giocatori ma anche deluso perché avremmo potuto vincere questa partita. Ci è mancata quel po' di esperienza contro una buona squadra come la Lazio. Eravamo pronti per questa partita ma in difesa siamo un po' mancati. Detto questo, posso dire che è stata la miglior partita che abbia visto da parte della mia squadra in Champions League nei due anni in cui sono allenatore".