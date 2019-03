Clima caldo e coreografia pronta: l'Eintracht pensa già a Baku

Fonte: dal nostro inviato a Francoforte, Lorenzo Di Benedetto

Sarà certamente una serata rovente quella che i giocatori e i tifosi dell'Inter vivranno alla Commerzbank-Arena di Francoforte. Lo stadio sarà infatti tutto esaurito, i 48.000 biglietti sono stati venduti e sugli spalti sono già state disposte migliaia di bandierine per la coreografia che verrà messa in mostra all'ingresso in campo delle due squadre. L'Eintracht non ha paura, i suoi tifosi ancora meno, e per i 2.700 supporter nerazzurri che arriveranno in Germania non sarà certo una serata tranquilla. Le ottime prestazioni della scorsa edizione dell'Europa League e quelle di quest'anno (la Lazio ne sa qualcosa) hanno fatto crescere la fiducia nell'ambiente che circonda i tedeschi e non è certo un caso che nella conferenza stampa di vigilia sia stato chiesto sia al tecnico Adolf Hutter che al centrale difensivo Martin Hinteregger se nei pensieri della squadra c'è già posto per la finale di Baku.

Inevitabile la classica risposta: "Pensiamo all'Inter", ma soprattutto l'allenatore ha fatto ben capire che nella sua testa l'obiettivo di andare a giocarsi la finalissima a fine maggio è un'idea concreta e quella contro i nerazzurri rappresenterà il primo passo per riuscirci. Nel frattempo anche i tifosi sanno che l'Eintracht è una squadra quadrata, capace di mettere in difficoltà chiunque e con un gioco ben collaudato, tutte cose che non fanno altro che accrescere la loro voglia di incitare e sostenere i giocatori sia domani sera che nella sfida di ritorno, visto che sono stati richiesti poco meno di 15.000 biglietti per San Siro. Servirà una grande Inter, forse la migliore della stagione, per mettere in difficoltà i tedeschi, anche se senza Nainggolan e Icardi le cose non saranno certo semplici.

La Commerzbank-Arena è pronta a vivere una serata da sogno, il clima sarà incandescente per tutta la partita: Spalletti è avvisato e dovrà cercare di regalare un sogno ai tifosi nerazzurri che saranno presenti allo stadio, per mettere da parte tutte le critiche dei giorni scorsi e per dimostrare che la sua Inter può arrivare fino in fondo a questa Europa League.