© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non si respira un bel clima in casa Inter. Dalla fascia tolta a Icardi al rifiuto dell'attaccante di rispondere alla convocazione per la gara di Europa League. Ieri il breve incontro con Spalletti, con Icardi che ha ribadito al tecnico nerazzurro di non poter giocare a causa di un'infiammazione al ginocchio. I tifosi dell'Inter se la sono presa con la compagna/agente di Icardi Wanda Nara. Come riportato da SportMediaset l'auto dalla compagna di Maurito è stata colpita da una sasso mentre si stava dirigendo verso le autostrade in zona San Siro. A bordo della macchina c'erano anche i figli della coppia.